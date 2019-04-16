2019-04-16T09:47:37+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина пытался ограбить тот же коттедж, из-за которого сел в тюрьму

Рецидивиста снова поймали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Прапорщик Петр Тонких и сержант Алексей Кошман, которые поймали злоумышленника. Фото: пресс-служба Росгвардии по Самарской областиПрапорщик Петр Тонких и сержант Алексей Кошман, которые поймали злоумышленника. Фото: пресс-служба Росгвардии по Самарской области
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В Кинеле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался ограбить коттедж на улице Осипенко. Примечательно то, что злоумышленник недавно вернулся из мест не столь отдаленных, куда попал как раз за то, что обчистил этот же дом, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.

- Коттедж уже фигурировал в полицейских сводках – в 2016 году этот же мужчина обворовал его. В дальнейшем его задержали и приговорили к реальному лишению свободы, - рассказали в Росгвардии. - После выхода на свободу житель Кинель-Черкасс вновь взялся за старое. Довести преступный умысел ему помешало то, что хозяин обворованного дома после кражи решил доверить безопасность своего имущества вневедомственной охране Росгвардии и установил в доме охранную сигнализацию.

Поймали злоумышленника из-за того, что сработала сигнализация. На место выехали прапорщик Петр Тонких и сержант Алексей Кошман. Они задержали горе-грабителя, когда он пытался убежать через окно. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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