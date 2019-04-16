Первые 100000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-16T14:50:59+03:00

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«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk, которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры.

«Наша компания создает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Безопасность близких — одна из приоритетных базовых потребностей человека и причина стрессов. Наши клиенты всегда в курсе, вовремя ли вернулся домой ребенок и делает ли он уроки, как чувствуют себя старшие члены семьи, работает ли ремонтная бригада», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Ростелеком» планирует расширять партнерские программы с ведущими производителями камер видеонаблюдения об интеграции в них сервиса компании. Компания DAHUA уже представила новую линейку камер IMOU с поддержкой облачного видеонаблюдения от «Ростелекома».

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU