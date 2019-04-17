Самарцы оказались не готовы отказываться от дорогих смартфонов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-17T12:40:58+03:00

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По данным продаж в российской рознице МТС, в первом квартале 2019 года впервые за несколько лет показал рост сегмент бюджетных смартфонов. После новогодних застолий и трат на подарки к гендерным праздникам россияне предпочитали покупать устройства не дороже 10 тысяч рублей.

Одновременно с этим резко упал спрос на кнопочные телефоны – даже пожилые люди и родители детей до 10 лет, обычно экономящие на гаджетах, окончательно отдали предпочтение недорогим, но функциональным смартфонам.

В самарской же рознице МТС, напротив, больше всего вырос спрос на гаджеты ценой от 10 до 30 тысяч рублей. При этом по сравнению с прошлым годом самарцы стали почти на 20 процентов чаще покупать смартфоны в рассрочку. Кроме смартфонов, в рассрочку чаще всего покупали планшеты и беспроводные наушники. Самыми популярными брендами, как и в прошлом году, стали Huawei, Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU