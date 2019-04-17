2019-04-17T12:40:58+03:00
Умные вещи

Самарцы оказались не готовы отказываться от дорогих смартфонов

МТС проанализировала итоги продаж в самарских салонах и выяснила, что предпочтения самарцев не совпадают с общероссийскими трендами
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным продаж в российской рознице МТС, в первом квартале 2019 года впервые за несколько лет показал рост сегмент бюджетных смартфонов. После новогодних застолий и трат на подарки к гендерным праздникам россияне предпочитали покупать устройства не дороже 10 тысяч рублей.

Одновременно с этим резко упал спрос на кнопочные телефоны – даже пожилые люди и родители детей до 10 лет, обычно экономящие на гаджетах, окончательно отдали предпочтение недорогим, но функциональным смартфонам.

В самарской же рознице МТС, напротив, больше всего вырос спрос на гаджеты ценой от 10 до 30 тысяч рублей. При этом по сравнению с прошлым годом самарцы стали почти на 20 процентов чаще покупать смартфоны в рассрочку. Кроме смартфонов, в рассрочку чаще всего покупали планшеты и беспроводные наушники. Самыми популярными брендами, как и в прошлом году, стали Huawei, Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»
В Самаре отремонтируют «картами» 40 участков дорог
«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»
В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
Нарушения в частных детсадах и санаториях: права детей Самарской области стали чаще отстаивать в судах
Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей
В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин
В Самарской области хотят построить комплекс бань и саун
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова
«Яму не было видно из-за лужи»: в Самаре грузовик с цистернами провалился под асфальт
Патриарх Кирилл во время визита в Самару проведет богослужение в Софийском соборе
Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину
Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти
"С кольца не съедешь": утром 17 апреля около Самолета образовался неподвижный затор