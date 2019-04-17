Локомотивы, музеи и море впечатлений: студенты пензенского филиала СамГУПС рассказали о своих впечатлениях от поездки в Самару

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-17T15:42:02+03:00

Учащиеся техникума не только посмотрели достопримечательности Самарского государственного университета путей сообщения, но и узнали, как поступить в вуз

Изменить размер текста: A A

Студенты техникума из Пензы – филиала СамГУПС – поделились своими впечатлениями о поездке в Самару в головной вуз. Будущие «машинисты» и «вагонщики» заглянули в Поволжский музей железнодорожной техники, в музей 9-ой Отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады, в музей истории СамГУПС и в спорткомплекс. Особенным для пензенских студентов стало знакомство с учебно-производственным полигоном, где можно было не только посмотреть на локомотивы, но и потрогать их.

- Эта поездка сдружила студентов разных групп. Самара встретила нас гостеприимно и теплой весенней погодой. Особое впечатление на нас произвели спортивный комплекс и музей железнодорожной техники университета. Нам удалось побывать в кабине локомотива, представленного в экспозиции музея, и сделать фото на память. От имени выездной группы филиала хочется поблагодарить организаторов поездки, особенно Ольгу Суляеву, которая сопровождала нас на протяжении всего экскурсионного дня, - поделилась впечатлениями студента Дарья Котельникова.

Фото: СамГУПС

Очень важной стала встреча студентов из Пензы с представителями приемной комиссии и центра профориентационной работы. Ребятам рассказали, как поступить в университет после техникума.

- Добрососедские отношения хороши тем, что можно узнать много нового и набраться опыта, - уверены в СамГУПС. - После этой поездки появилось предложение не откладывать следующий приезд в долгий ящик, и посетить «Ночь открытых дверей», которая пройдет 17 мая, остаться на пару дней, погулять по городу и обязательно попасть в 9-ый корпус, где для «движенцев» есть уникальный тренажерный комплекс для оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU