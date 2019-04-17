В Самарском университете у студентов и сотрудников проверили ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-17T16:08:55+03:00

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В Самарском университете прошла акция по экспресс-тестированию «Знать о ВИЧ – значит жить!». Пункт тестирования развернули в фойе корпуса на Московском шоссе, 34. Специалисты самарского СПИД-центра брали у юношей и девушек, которые учатся в Самарском университете, а также у преподавателей и других сотрудников вуза капиллярную кровь.

- Акция по экспресс-тестированию «Знать о ВИЧ – значит жить!» стала уже традиционной в Самарском университете. Медики всегда охотно откликаются на приглашение студенческого сообщества приехать в вуз с мобильной лабораторией СПИД-центра. Врач-эпидемиолог в индивидуальном порядке проконсультировал каждого участника акции о способах передачи вируса и мерах профилактики. Важно, чтобы как можно больше людей знали свой статус и имели максимально полное представление о том, как защититься от ВИЧ, - рассказали в СПИД-центре.

За два часа работы мобильной лаборатории свой ВИЧ-статус проверили 64 человека. Все результаты тестирования отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU