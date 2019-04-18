Лось, в гибели которого обвиняли инспекторов "Самарской Луки", умер от инфаркта

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-18T16:34:19+03:00

Полиция не будет возбуждать уголовные дела в связи с гибелью животного

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Погибший 11 марта на территории национального парка "Самарская Лука" лосенок не был жертвой браконьеров. Причиной его смерти стала болезнь сердца.

- В Самарской областной ветеринарной лаборатории установили, что животное скончалось в результате остановки сердца из-за инфаркта миокарда. Также, по информации специалистов, у лося имелся ряд других заболеваний, вследствие чего его состояние ухудшалось, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в полиции.

Как отметила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина, в возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконная охота" и "Жестокое обращение с животными", на которых настаивали обратившиеся в ОВД активисты, отказано - не обнаружено состава преступления.

Напомним, что представители движения "Рождественская инициатива" обвиняли в случившемся инспекторов нацпарка, но эта версия не нашла своего подтверждения. В гибели животного никто не виноват, а лесники, как рассказывали в пресс-службе "Самарской Луки", пытались помочь, прочищали дорогу, чтобы зверь ушел в лес, не пугал людей и не столкнулся с машинами.

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Активисты уверены, что на охраняемой территории действует организованная преступная группировка, в которую входят сотрудники парка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU