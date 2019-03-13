Жестокие убийства или несчастные случаи? В нацпарке «Самарcкая Лука» при загадочных обстоятельствах погибают животные

Гоняли лося на служебной машине?

Волна скандалов окутала «Самарскую Луку» — особо охраняемую природную территорию на одноименном полуострове Волги и один из трех первых национальных парков в России. Неравнодушные жители обвиняют охотинспекторов в убийствах животных, а полиция проверяет сразу несколько сообщений о браконьерстве.

— 11 марта с 9-30 до 11-00 лесники Алексей Шерстянкин и Александр Сурков гоняли несчастного лосенка вдоль дороги на служебной машине от Торгового до Новинок, — заявляют представители движения «Рождественская Инициатива». — Он не мог уйти, потому что большие сугробы по бокам, и дальше они добивали лопатами, в конце концов убили.

Активист Михаил Бочкарев записал видео с места гибели животного, где в это же время работали стражи порядка. Он пытался выяснить у Шерстянкина и Суркова, что случилось, но те назвали происходящее провокацией, отказались показывать документы и попросили оператора уйти. Тот в свою очередь обвинил инспекторов в том, что они участвуют в браконьерских схемах и попросил силовиков провести тщательное разбирательство по ситуации. Заявление в органы уже написано, свидетелей просят не бояться и откликнуться.

Смерть лося в Самарской Луке.

Сотрудники парка пытались помочь животному

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в нацпарке, в ситуации уже разбираются. По предварительным сведениям, никакого криминала там нет.

— Сотрудники парка пытались помочь двухгодовалому лосю. Он вышел на дорогу, истощенный очень сильно, с болезненным видом, кости торчали во все стороны и ребра выпирали, — объяснила пресс-секретарь «Самарской Луки». — Прочищали дорогу, чтобы он ушел в лес, не пугал людей и не столкнулся с машинами. Но он умер, скорее всего от того, что был болен, либо был очень голодный и не мог добыть себе еды.

Очевидцы также успели заснять еще живого лося и машину инспекторов рядом с нимФото: Соцсети

Наша собеседница отметила, что сразу же по адресу случившегося были вызваны полиция и ветеринары. Сейчас они проводят работу по своей линии.

— Зима очень суровая для копытных в этом году, очень много снега, весной еще и наст, — добавляют в заповеднике. — Для них очень тяжело и передвигаться и, тем более, корм искать. Непонятно, почему он вышел на дорогу, может быть, был болен и не понимал, куда идет.

Полицейские расследования и проверки

В ГУ МВД России по Самарской области подтвердили, что по этому факту проводятся проверочные мероприятия. Но есть у правоохранителей и активные уголовные дела, связанные с заповедником. Речь идет о происшествии 9 февраля, когда утром была застрелена шестимесячная самка кабана.

— Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. В рамках расследования получен акт вскрытия животного, согласно которому в его теле обнаружены травматические повреждения в виде сквозных отверстий и одна пуля. По изъятым предметам назначен ряд соответствующих судебно-криминалистических экспертиз, — прокомментировал ситуацию samara.kp.ru начальник отдела информации облМВД Сергей Гольдштейн.

Шокирующие кадры о браконьерстве в Самарской Луке были опубликованы в сети год назадФото: скрин с видео

В этом случае фигурантов пока нет, между тем о браконьерстве в «Самарской Луке» говорят не первый раз. В прошлом году в сети было опубликовано видео, на котором один из инспекторов рассказывает о беспределе, творящемся в парке. На кадрах зафиксированы десятки туш убитых животных и съемки подводной охоты около Жигулевской ГЭС, где этого делать нельзя. Было возбуждено несколько уголовных дел, по которым имелись фигуранты. Активисты и вовсе говорили, что действует ОПГ, поставляющая мясо в рестораны. Однако эти сведения пока своего подтверждения не нашли. Часть дел закрыта, разбирательства по другим продолжаются.

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