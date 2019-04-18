2019-04-18T19:05:04+03:00
Экономика

В Самаре продают часть ТЦ «Парк Хаус»

Торги проходят в рамках банкротства ООО «Арес Недвижимость»
Евгения ВАСИНА
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Подать заявку на участие в торгах можно до 24 маяПодать заявку на участие в торгах можно до 24 мая
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В Самаре выставили на продажу 28,68 тыс. кв. м площадей торгового центра «Парк Хаус», земельный участок под ним и еще более 200 позиций различного оборудования, техники, инструментов, одежды. Информация об этом появилась в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Имущество продается единым лотом и классифицируется в качестве "предприятия как имущественного комплекса". Стоимость лота оценили в 1,23 млрд рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 24 мая, а сами торги назначены на 28 мая.

Напомним, с требованием о банкротстве ООО «Арес Недвижимость» в Арбитражный суд Москвы обратился Райффайзенбанк еще летом 2017 года. Банку компания задолжала 3,04 млрд рублей по кредитному соглашению, заключенному в 2010 году.

Кредит предоставлялся на покупку площадей в ТЦ "Парх Хаус", земли под ним и нежилого здания на пересечении ул. 22-го Партсъезда и Московского шоссе. Эти объекты были переданы Райффайзенбанку в качестве залога по кредитному соглашению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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