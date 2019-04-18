90 рамок металлодетектеров и почти 3 тысяч правоохранителей будут работать в Самаре 9 мая для безопасности горожан

18 Апр 22:23 2019-04-18T22:23:05+03:00

Не до отдыха будет правоохранителям и 1 мая

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В Самаре продолжается подготовка к майским праздникам. В четверг, 18 апреля, в здании областного Правительства прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Среди вопросов, которые обсудили во время встречи - меры безопасности на время майских праздников.

- 1 мая на площади им. Куйбышева пройдет праздничное шествие и театрализованное представление, посвященное дню Весны и Труда. Для поддержания общественного порядка в этот день планируется задействовать 617 полицейских и 58 сотрудников Росгвардии, - сообщил начальник управления организации общественного порядка ГУ МВД России по региону Александр Плотников.

К охране также привлекут сотрудников ЧОПов, волонтеров и дружинников.

Главным событием мая по традиции станет празднование годовщины победы в Великой отечественной войне. Во время парада на площади Куйбышева и акции «Бессмертный полк» охранять покой граждан будут 2883 человека, большая часть которых – сотрудники полиции.

На главную площадь города гости праздника будут попадать через 9 контрольно-пропускных пунктов, на которых установят 90 рамок металлодетектеров.

ИСТОЧНИК KP.RU