В Самаре коммунальщики активно красят урны, бордюры и опоры светофоров

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-20T10:17:34+03:00

Работы стараются проводить так, чтобы не мешать горожанам и автолюбителям

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В областной столице в рамках городского месячника по благоустройству проводятся работы по уходу за бордюрами, опорами для светофоров и другими элементами улично-дорожной сети. Вдоль дорог установили ограждения на 57 км 550 м, в 2019 году восстановлению подлежать 736 секций - 1 км 472 м, из них 676 - 1 км 352 м - уже отремонтировали, помыли и покрасили.

- В работу берутся как пешеходные направляющие ограждения, так и металлические и бетонные барьерные ограждения на мостах и путепроводах, на разделительных полосах автодорог. Все ограждения в городе приведены к единообразному цвету, предусмотренному автодорожным стандартом. Окрашивать ограждения в серый цвет по всей территории Самары начали еще в прошлом году, - сообщает пресс-служба администрации города.

Урны вдоль улиц также будут одного цвета - их красят в зеленый. Всего в городе таких ящиков для мусора 2835, в план ремонта включены 240 штук, 189 из которых уже приведены в первоначальный вид. Покрашены же будут абсолютно все.

Также коммунальщики обновляют бордюры. Их окрасят в черно-белый: 2 метра – белая полоса, 1 метр – черная.

Не остаются без внимания и деревья – для них заготовлена водоэмульсионная краска. Почти половина объема этих работ сосредоточена на гостевых маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU