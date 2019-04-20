"Динамо" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 24-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-20T15:41:32+03:00

В составе самарцев сегодня не сможет выйти на поле Александр Самедов

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"Крылья Советов" и "Динамо" огласили стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги. В составе волжан по сравнению с прошлым матчем против казанского "Рубина" есть одно изменение - вместо Самедова выйдет Джано Ананидзе.

- Тренерский штаб волжан решил приберечь Александра, который еще не до конца восстановился после повреждения, полученного в матче с казанской командой, - сообщает пресс-служба "Крыльев".

Капитаном самарцев в этой игре будет Сергей Рыжиков. Полные составы выглядят следующим образом:

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Темников, Грулев, Соу, Черных, Панченко.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Карпов, Ткачук, Киселев, Антон, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

Игра начнется в 17-30 по самарскому времени. За трансляцией матча следите на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU