В Самаре до конца года планируют восстановить 110-летнюю синагогу

20 Апр 22:36 2019-04-20T22:36:02+03:00

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В Самаре занялись восстановлением очередного объекта культурного наследия регионального значения "Хлебзавод № 8. Арх.Клейнерман. Мавританский стиль". Здание было построено в 1909 году, служило синагогой и много лет использовалось не по назначению - в советское время в здании находился дом культуры имени Коминтерна, затем оно было приспособлено под хлебозавод, а теперь более двадцати лет не эксплуатируется. Следствием этого являются многочисленные повреждения, утраты, значительные внутренние перепланировки.

- С осени 2018 года на объекте ведутся работы по реставрации и приспособлению для современного использования, - сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Работы проводятся на основании проекта реставрации и приспособления, получившего положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и на основании акта государственной экспертизы проектов в строительстве. Необходимая проектная документация и заключения экспертиз были предоставлены в УГООКН до начала работ.

Сейчас завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши; демонтирована часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода; проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки в уровне первого этажа на северном и южном фасадах. Проектом предусмотрено воссоздание первоначального облика здания: перекладка поврежденных кирпичных стен с воссозданием из керамического и силикатного кирпича марки М150, воссоздание первоначального интерьера синагоги, воссоздание конструкций крыши. Реставрацию стен объекта планируется завершить в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU