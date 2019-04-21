2019-04-21T13:41:13+03:00
Спорт

В Тольятти впервые пройдет этап Кубка России по ралли-рейдам

На соревнования приедут полстони спортсменов
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: atcgaz.ruФото: atcgaz.ru
Изменить размер текста:

Уже через месяц, 18 и 19 мая. в Тольятти пройдет всероссийские гонки по бездорожью. Автоград примет 2-й этап Кубка России по ралли-рейдам.

По информации организаторов турнира, за победу в нем будут бороться порядка 50 спортсменов из нескольких регионов страны. В турнире примет участие команда ATC Racing Team - многократный призер и победитель соревнований федерального масштаба. Регистрация на участие в Кубке стартовала 15 апреля и продолжится до 12 мая включительно. 13-го числа будет опубликован список участников.

Гонщикам предстоит пройти два этапа соревнований. Один пройдет по участкам дорог на территории Автозаводского района Тольятти, а второй по территории Ставропольского района Самарской области.

17 мая начнется сбор участников и размещение техники, а торжественный старт турнира и парад-открытие состоится 18 мая в 13 часов на автодроме ТСТК «ЛАДА».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подчистил двор: 30-летний житель Самарской области украл у соседей газовый баллон и колеса
«Машину стало трясти, и о кузов бились камни»: самарцев напугал торнадо на Ракитовском шоссе
Три жительницы Самарской области заплатят штрафы за торговлю «паленой водкой»
В Самаре поймали группу наркоторговцев, которые совершили 28 тяжких преступлений
В Самарской области пятеро подростков чудом не попали под колеса автомобиля
В Самаре до конца года планируют восстановить 110-летнюю синагогу
В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото
В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет
В Сызрани мужчина увидел в кошельке своей соседки 5 тысяч рублей и ограбил ее
В Сызрани 8 пожарных тушили серьезный пожар на сухой траве
Студенты и преподаватели СамГУПС присоединились к общегородскому субботнику
В Самаре открыли мемориальную доску в честь режиссера Вячеслава Гвоздкова
Подписчики Александра Хинштейна восхитились красотой его жены
"Динамо" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 24-го тура РПЛ
Три призывника Промышленного района Самары попали в Президентский полк
В Самаре в субботу состоялся пробный запуск городских фонтанов
Для жителей Самары открылась речная переправа в Ширяево
Синоптики пообещали жителям Самары теплую погоду в конце апреля
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Сотрудники Росгвардии обезвредили гранату, найденную возле школы в Самаре
Глава Сызрани заработал в 2018 году 9,5 миллионов рублей - в 4 раза больше, чем мэр Самары
В Самаре коммунальщики активно красят урны, бордюры и опоры светофоров
Самара стала одним из городов с самыми дешевыми отелями
Водосливную плотину на Жигулевской ГЭС откроют 22 апреля
В Сызрани на кладбище под мусоровоз влетела семерка
Бывшие сотрудницы "Почты России" получили условные сроки за поборы
В Самаре работают над получением статуса исторического поселения
В Самаре после зимы приводят в порядок пешеходные направляющие ограждения