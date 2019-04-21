В Тольятти впервые пройдет этап Кубка России по ралли-рейдам

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-21T13:41:13+03:00

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Уже через месяц, 18 и 19 мая. в Тольятти пройдет всероссийские гонки по бездорожью. Автоград примет 2-й этап Кубка России по ралли-рейдам.

По информации организаторов турнира, за победу в нем будут бороться порядка 50 спортсменов из нескольких регионов страны. В турнире примет участие команда ATC Racing Team - многократный призер и победитель соревнований федерального масштаба. Регистрация на участие в Кубке стартовала 15 апреля и продолжится до 12 мая включительно. 13-го числа будет опубликован список участников.

Гонщикам предстоит пройти два этапа соревнований. Один пройдет по участкам дорог на территории Автозаводского района Тольятти, а второй по территории Ставропольского района Самарской области.

17 мая начнется сбор участников и размещение техники, а торжественный старт турнира и парад-открытие состоится 18 мая в 13 часов на автодроме ТСТК «ЛАДА».

ИСТОЧНИК KP.RU