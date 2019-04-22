Обвиняемый во взятке экс-начальник отдела ГИБДД Самары скрыл сведения о покупке 5 автомобилей на 6,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-22T19:44:09+03:00

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Прокуратура Самары судится с бывшим начальником отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по городу Алексея Тулина. На повестке - нелегально полученные полицейским доходы.

- Проверкой установлено, что экс-сотрудник ГИБДД, занимавший указанную должность до ноября 2018 года, в нарушение требований закона в справке о доходах и имуществе за 2016 год не отразил сведения о приобретении пяти автомобилей, стоимость которых составляет 6,2 млн рублей и превышает его общий доход за последние три года на 4 млн рублей, - сообщают в надзорном ведомстве.

В ходе проверки майором полиции не подтверждена законность получения доходов на приобретение автомашин в размере 1,3 млн рублей. Именно эту сумму в доход РФ сейчас пытается взыскать с Тулина через суд прокурор Самары.

Исковое заявление находится на рассмотрении Кировского районного суда. Напомним, Алексей Тулин является фигурантом уголовного дела о взятке в виде 36 тонн щебня стоимостью 27 тысяч рублей, полученной от сотрудника муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» за попустительство по службе, выраженное в неприменении мер ответственности в случае выявления нарушений при выполнении ремонтных работ трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU