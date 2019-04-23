Искать перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнут в мае

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-23T09:05:01+03:00

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Торги по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнутся в мае этого года. Об этом сообщил департамент транспорта Самары.

- В мае планируется выставить на торги маршрут №210, - лаконично прокомментировали в дептранспорта.

Маршрутки №210 ходили через весь город от поселка Управленческий до ЦУМ «Самара». Они пропали осенью прошлого года. Для многих жителей это стало неожиданность, как, судя по всему, и для властей города – в департаменте транспорта заявили, что маршрутки убрал сам перевозчик, властей об этом он не предупредил.

Напомним, возвратом маршруток в Красноглинский район занимается рабочая группа. Корреспондент «КП-Самара» побывал на встрече группы с представителями департамента транспорта и узнал, что если маршрутки №210 вернут, то фактически исчезнут 51-е автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU