Искать перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнут в мае
Торги по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре начнутся в мае этого года. Об этом сообщил департамент транспорта Самары.
- В мае планируется выставить на торги маршрут №210, - лаконично прокомментировали в дептранспорта.
Маршрутки №210 ходили через весь город от поселка Управленческий до ЦУМ «Самара». Они пропали осенью прошлого года. Для многих жителей это стало неожиданность, как, судя по всему, и для властей города – в департаменте транспорта заявили, что маршрутки убрал сам перевозчик, властей об этом он не предупредил.
Напомним, возвратом маршруток в Красноглинский район занимается рабочая группа. Корреспондент «КП-Самара» побывал на встрече группы с представителями департамента транспорта и узнал, что если маршрутки №210 вернут, то фактически исчезнут 51-е автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU