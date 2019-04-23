Полмиллиона пользователей пользуются мобильным приложением от «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 21:00 2019-04-23T18:10:49+03:00

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Недавно для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

«Реализованы опции тэйк профит и стоп-лосс, - уточнил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС». Обе функции помогут автоматически завершить сделку. Первая зафиксирует прибыль, вторая - создаст поручение на продажу ценных бумаг при неблагоприятной динамике цен».

«Мой Брокер» - это специальный сервис для анализа инвестиционного рынка и покупки биржевых инструментов и структурных продуктов. Кроме того, здесь возможны индивидуальная аналитика и персональное построение инвестпортфеля. Еще один популярный раздел приложения - сервис «Инвестидеи», на котором представлены разработки от экспертов рынка. По данным разработчиков, инвестиционные идеи использует около 53% пользователей платформы при сделках.

С начала работы платформы в декабре 2015 года, число совершенных сделок перевалило за отметку 2,7 миллиона, а обороты составили 800 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU