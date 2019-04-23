2019-04-23T18:29:29+03:00
Общество

Трамваи снова пойдут до стадиона «Самара Арена» уже в мае

Ремонтные работы должны завершиться к концу апреля
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Ремонт путей занял не одну неделюРемонт путей занял не одну неделюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Трамвайное сообщение до стадиона «Самара Арена» должно будет полностью восстановлено к 4 мая. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

Маршруты № 7, 11 и 12 вновь будут курсировать до стадиона, что сильно облегчит жизнь болельщикам. Напомним, трамвайная ветка, открытая год назад, перед ЧМ-2018, была подтоплена из-за обильного таяния снега. Тогда же возле стадиона образовался провал, из-за которого пути пришли в негодность.

Из-за происшествия 12 апреля болельщики доставлялись к спортобъекту на автобусах. Такая же схема будет действовать 25 апреля, когда «Крылья Советов» встретятся с «Уралом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отремонтированные Волжское и Красноглинское шоссе помогли снизить аварийность в Самаре
Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут в Самарской области в мае-августе
Александр Самедов готовится к матчу «Крыльев Советов» с «Уралом» в общей группе
Жители Тольяти сняли на видео неопознанный объект в небе над городом
В СамГУПС открылась I Всероссийская научно-практическая конференция
В Тольятти олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей и дадут автографы
В Самаре официально закончился отопительный сезон
В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы
В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс