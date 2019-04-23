Трамваи снова пойдут до стадиона «Самара Арена» уже в мае
Трамвайное сообщение до стадиона «Самара Арена» должно будет полностью восстановлено к 4 мая. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
Маршруты № 7, 11 и 12 вновь будут курсировать до стадиона, что сильно облегчит жизнь болельщикам. Напомним, трамвайная ветка, открытая год назад, перед ЧМ-2018, была подтоплена из-за обильного таяния снега. Тогда же возле стадиона образовался провал, из-за которого пути пришли в негодность.
Из-за происшествия 12 апреля болельщики доставлялись к спортобъекту на автобусах. Такая же схема будет действовать 25 апреля, когда «Крылья Советов» встретятся с «Уралом».
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ИСТОЧНИК KP.RU