Трамваи снова пойдут до стадиона «Самара Арена» уже в мае

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-23T18:29:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Трамвайное сообщение до стадиона «Самара Арена» должно будет полностью восстановлено к 4 мая. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

Маршруты № 7, 11 и 12 вновь будут курсировать до стадиона, что сильно облегчит жизнь болельщикам. Напомним, трамвайная ветка, открытая год назад, перед ЧМ-2018, была подтоплена из-за обильного таяния снега. Тогда же возле стадиона образовался провал, из-за которого пути пришли в негодность.

Из-за происшествия 12 апреля болельщики доставлялись к спортобъекту на автобусах. Такая же схема будет действовать 25 апреля, когда «Крылья Советов» встретятся с «Уралом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU