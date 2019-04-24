Депутат самарской губдумы требует через суд запретить первомайское шествие в городе

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-24T13:20:42+03:00

Он ссылается на то, что нельзя проводить такие мероприятия около техникумов

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Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев решил подать заявление в суд с требованием признать незаконным первомайское шествие в Самаре, которое должно пройти по улице Молодогвардейской и площади Куйбышева. Таким образом депутат решил «потроллить двойные стандарты». До этого Матвееву запретили проводить шествие по тому же маршруту.

- Подал заявление в суд с требованием признать незаконным согласование профсоюзами первомайского шествия по Молодогвардейской на пл. Куйбышева после отказа мне в демонстрации по тому же маршруту со ссылкой на запреты (там больница, тут техникум и т.п.). Потроллим двойные стандарты, - написал Матвеев в своем Твиттере.

Напомним, недавно в Самаре ужесточили запрет о проведении митингов – теперь их нельзя проводить возле профессиональных образовательных учреждений, школ, детских садов, организаций, которые оказывают услуги по дополнительным образовательным программам.

Фото: twitter.com/tweet_matveev

ИСТОЧНИК KP.RU