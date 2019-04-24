Депутат самарской губдумы требует через суд запретить первомайское шествие в городе
Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев решил подать заявление в суд с требованием признать незаконным первомайское шествие в Самаре, которое должно пройти по улице Молодогвардейской и площади Куйбышева. Таким образом депутат решил «потроллить двойные стандарты». До этого Матвееву запретили проводить шествие по тому же маршруту.
- Подал заявление в суд с требованием признать незаконным согласование профсоюзами первомайского шествия по Молодогвардейской на пл. Куйбышева после отказа мне в демонстрации по тому же маршруту со ссылкой на запреты (там больница, тут техникум и т.п.). Потроллим двойные стандарты, - написал Матвеев в своем Твиттере.
Напомним, недавно в Самаре ужесточили запрет о проведении митингов – теперь их нельзя проводить возле профессиональных образовательных учреждений, школ, детских садов, организаций, которые оказывают услуги по дополнительным образовательным программам.
Фото: twitter.com/tweet_matveev
ИСТОЧНИК KP.RU