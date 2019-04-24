2019-04-24T18:47:33+03:00
Общество

Доехать до стадиона "Самара Арена" 25 апреля на матч "Крылья Советов" - "Урал" можно будет на автобусе S7

Стало известно расписание автобусов S7 в день матча Крылья Советов - Урал 25 апреля в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре доехать до стадиона "Самара Арена" в день матча "Крылья Советов" - "Урал" 25 апреля можно будет на автобусах S7. Их запустят с Барбошиной Поляны до стадиона, конечная остановка - на восточной парковке. Всего будет курсировать десять автобусов с 16.30.

- После окончания матча также будут работать шаттлы, а также на восточной парковке на ул. Алма-Атинской, около "мерседес центра" фанатов будут ждать семь автобусов №67, №1, №45 и №51. Еще два автобуса проследуют по маршруту №50, - сообщили в СамараАвтоГаз.

Те, кто приедет на футбол "Крылья Советов" - "Урал" на собственном транспорте,смогут оставить автомобиль на бесплатной Северной парковке стадиона "Самара Арена". Въехать сюда можно по ул. Арена 2018 со стороны Демократической и с Волжского шоссе по ул. 2-я Стадионная.

В день матча будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе. Игра начнется в 19.30. Сейчас "Крылья" занимают 13 строчку в турнирной таблице.

Напомним, что движение трамваев на стадион пока закрыто. Это связано с тем, что из-за таяния снега и дождей "поехала" трамвайная линия на кольце возле Московского шоссе. Сейчас ее восстанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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