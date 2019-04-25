В Тольятти ищут грабителя в разноцветном свитере

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-25T07:45:09+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают грабителя, который 19 апреля около подъезда дома №22 на Молодежном бульваре вырвал у женщины сумку и скрылся с добычей. Помочь найти воришку просят всех жителей Тольятти.

- Пострадавшая описала нападавшего на нее мужчину. Это мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, полный, высокого роста, стрижка короткая, синие джинсы и свитер на молнии - черно-сине-серый. Обувь темная, - описывают грабителя в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Всех, кто обладает какой-то информацией о происшествии просят обращаться в полицию. Можно прийти в ближайший отдел, можно позвонить по одному из телефонов в дежурную часть. Контакты для связи: ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти 8(8482) 93-48-62; ОУР 8(8482) 93-49-91, 89270286423. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU