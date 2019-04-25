2019-04-25T10:30:38+03:00
Общество

«АКОМ» успешно прошел международную сертификацию

Аккумуляторным производством «АКОМ» успешно пройден ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества (СМК) IATF 16949:2016
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Стандарт IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к СМК для производства автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части» разработан международной целевой автомобильной группой, в которую входит 9 ведущих мировых автопроизводителей и 5 национальных ассоциаций автопрома – Италии, США, Германии, Франции, Великобритании.

Стандарт IATF 16949:2016 разработанкак дополнение к стандарту ISO 9001:2015 и используется вместе с ним. Но если ISO 9001:2015 выставляет общие требования к системе менеджмента качества и может быть применен в любой сфере деятельности, то стандарт IATF 16949:2016 задает строгую ориентацию на потребителя с включением ряда консолидированных предшествующих специфических требований автопроизводителей стран-лидеров в этой отрасли, включая такие критерии как: постоянноеулучшение продукции, предупреждение дефектов, снижение изменчивости в цепочке поставок и т.д. Компания «АКОМ» прошла сертификацию по каждому из этих стандартов.

Таким образом, предприятие подтверждает свои лидерские позиции на рынке аккумуляторных батарей, высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции. «АКОМ» с полным правом продолжает поставки на конвейеры мировых автомобильных брендов в России и активно расширяет рынки сбыта продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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