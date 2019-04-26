Бизнесмену, пожаловавшемуся на вымогательство со стороны соседа-следователя в Самаре, отказали в возбуждении уголовного дела

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-26T13:06:21+03:00

К дому Кособокова сосед-следователь отправился вместе с вооруженными друзьями Фото: скрин с видео

Правоохранители не смогли найти в этой истории состава преступления

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Сотрудники СК отказали в возбуждении уголовного дела на своего коллегу Евгения Супотницкого. Напомним, 57-летний предприниматель Андрей Кособоков заявил, что страж порядка вместе с друзьями избили его и вымогали 500 тысяч рублей. Следователи посчитали, что удары Супотницкого не нанесли вреда здоровью Кособокова.

- У мужа шрамы на всю жизнь, а они пишут царапины. Назначили повторную экспертизу без мужа и переквалифицировали с тяжкого вреда, на побои, по которой нет уголовки, - негодует супруга Андрея - Татьяна в разговоре с корреспондентом "КП-Самара".

Женщина также отметила, что правоохранители отрицают наличие каких-либо проверок ОБЭП в фирме Кособоковых. В то же время Татьяна предоставила протокол осмотра места происшествия от 20 февраля за подписью оперуполномоченного УЭБиПК УМВД города.

Наша собеседница помимо всего прочего сообщила, что за поврежденные ворота возле их дома насчитали ущерб на сумму в 1600 рублей. "Мы их за 75 тысяч осенью установили", - добавляет Кособокова.

Пока неизвестно, будут ли Кособоковы обжаловать принятые решения. Но они явно с ними не согласны.

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По словам жены пострадавшего, правоохранитель и его друзья пришли к ее мужу с оружием в конце прошлого года, уголовного дела по факту случившегося до сих пор нет [Видео, Фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU