Стали известны подробности пожара в Самарской области, вызванного ударом молнии

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-28T18:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы дома на улицы Ленина в Сызрани подтвердили версию, что в двухэтажную постройку ударил разряд молнии. Об этом они написали в социальных сетях.

Кроме того, погорельцы рассказали о людях, которые не остались в стороне от чужого горя и пришли на помощь.

- Среагировать успели, но по минимуму. Мы начали выносить вещи, которые могли, но наших сил было недостаточно. И в нашем доме появились неизвестные нам люди. Они, проезжая мимо на машине, увидели пожар и решили помочь. Они тушили, вынесли все вещи, помогали осознать, что нужно делать... Не хватит слов, чтобы поблагодарить вас.

В региональном МЧС рассказали подробности пожара. Горела кровля частного дома на площади 50 кв.м. пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. В 13.37 пожар был ликвидирован силами 19 пожарных и 5 единиц спецтехники. Пострадавших в ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU