2019-04-30T10:43:53+03:00
Общество

Самарская академия Наяновой станет центром для одаренных детей

Учебное заведение начнет работать в новом статусе с 1 мая
Анастасия ФИЛАТОВА
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Академия будет обучать одаренных детей с 1 по 11 классыАкадемия будет обучать одаренных детей с 1 по 11 классыФото: Яндекс. Карты
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Правительство Самарской области подписало постановление о реорганизации академии Наяновой, которая прошлой осенью лишилась аккредитации на высшее образование. Теперь она продолжит свою работу в статусе центра для одаренных детей.

- С 1 мая государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» будет считаться государственным бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением «Академия для одаренных детей (Наяновой)», - говорится в постановлении подписанным председателем регионального правительства Александром Нефедовым.

Основными целями академии будут выявление и поддержка детей, которые добились успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой и инновационной деятельности. Для этого в ней будут применяться современные научные методики и технологии обучения, воспитания и развития личности. При этом, судя по постановлению, программы обучения академии будут рассчитаны не только на школьников 1-11 классов, но и на дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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