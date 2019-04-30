2019-04-30T12:10:35+03:00
Общество

Трамваи № 7 возобновляют движение до стадиона «Самара Арена»

Они не ходили до спортобъекта из-за размытия грунта под трамвайными путями
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамваи № 7 возвращаются на прежний маршрутТрамваи № 7 возвращаются на прежний маршрутФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трамвай № 7, который курсирует от станции метро «Победа» до стадиона «Самара Арена», возвращается на прежний маршрут. Работы на трамвайных путях, под которыми в начале апреля размыло грунт водой, завершили, и теперь движение по ним вновь возобновляется.

- Движение трамвайного маршрута № 7 на стадион «Самара Арена» возобновлено. Добро пожаловать на борт, - сообщили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Напомним, что на время ремонтных работ трамвай № 7 ходил по укороченному маршруту — до Барбошиной поляны. Болельщикам на стадион приходилось добираться только на автобусах. Теперь же, скорее всего, на матч «Крылья Советов» - «Уфа», который пройдет на самарском стадионе 5 мая, футбольные фанаты поедут еще и на трамваях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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