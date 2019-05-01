Тольяттинские гандболистки обыграли «Кубань» и вышли в финал плей-офф чемпионата России

СЕГОДНЯ 20:30 2019-05-01T20:30:59+03:00

Теперь им предстоит встреча с клубом «Ростов-Дон»

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В среду, 1 мая, тольяттинская «Лада» обыграла краснодарскую «Кубань». Встреча закончилась со счетом 31:21.

Тольяттинская команда сразу взяла инициативу в свои руки - 4:0. Игроки «Кубани» не реализовали два семиметровых броска, однако затем до минимума сократили разницу в счете - 6:5. Тогда наши гандболистки стали уверенно наращивать преимущество - 9:5, 14:9, выиграв первую половину матча со счетом 14:10.

Во второй половине матча «Лада» лишь наращивала преимущество и победила с комфортной разницей в счете «+10».

Этот матч стал путевкой для «Лады» в финал плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд сезона-2018/19.

В финале «Лада» сыграет с клубом «Ростов-Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU