В Самаре из-за сильного ветра дерево упало на «Ауди»
В Самаре сильный порыв ветра повалил крупное дерево прямо на припаркованный у обочины кроссовер «Ауди». ДТП произошло на улице Ново-Садовой в районе пересечения с улицей Соколова днем в четверг, 2 мая. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- На Ново-Садовой упавшее дерево полностью накрыло кроссовер. МЧСники не зря предупреждали о сильном ветре, - отметил самарец Александр.
Сейчас специалисты срезают ветки, чтобы освободить иномарку. Насколько сильно пострадал кроссовер, пока сказать трудно.
Напомним, в ГУ МЧС России по региону предупреждали жителей Самарской области об усилении ветра – его порывы достигают 20-25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU