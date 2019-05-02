2019-05-02T14:38:33+03:00
Происшествия

В Самаре из-за сильного ветра дерево упало на «Ауди»

Произошло это на улице Ново-Садовой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/alexandr.yaroslavlevФото: vk.com/alexandr.yaroslavlev
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В Самаре сильный порыв ветра повалил крупное дерево прямо на припаркованный у обочины кроссовер «Ауди». ДТП произошло на улице Ново-Садовой в районе пересечения с улицей Соколова днем в четверг, 2 мая. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- На Ново-Садовой упавшее дерево полностью накрыло кроссовер. МЧСники не зря предупреждали о сильном ветре, - отметил самарец Александр.

Сейчас специалисты срезают ветки, чтобы освободить иномарку. Насколько сильно пострадал кроссовер, пока сказать трудно.

Напомним, в ГУ МЧС России по региону предупреждали жителей Самарской области об усилении ветра – его порывы достигают 20-25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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