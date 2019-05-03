2019-05-03T09:00:55+03:00
Общество

В Самаре горожан напугали звуки "взрывов" во время грозы

Самарцы слышали громкие хлопки в разных районах областной столицы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Олег Харитонов / Самара LifeФото: Олег Харитонов / Самара LifeФото: vk.com
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Вечером в четверг, 2 мая, в соцсетях от жителей Самары начали поступать тревожные сообщения о нескольких "взрывах" через равные промежутки времени. Громкие хлопки горожане слышали на улицах Степана Разина и Средне-Садовой, а также в Промышленном и Кировском районах.

- Я на Средне-Садовой живу. Услышал взрывы. На 3-4 "бах" приоткрыл дверь балкона, и после звука была ударная волна, нормальный такой поток, - поделился один из горожан в соцсетях.

Отметим, что вчера в городе разыгралась непогода: был сильный ветер и дождь, к которым потом присоединились гром и молнии. Именно гром многие жители Самары и сделали "виновником" необычных хлопков. Однако у сторонников этой версии появились ярые противники. Кто-то пошутил, что это прилетели аннунаки с планеты Нибиру, которые должны были прибыть на Землю 28 апреля и устроить конец Света, но немного задержались. А кто-то нашел более рациональное объяснение череде "взрывов". Дело в том, что вчера вечером военные проводили в Самаре очередную репетицию Парада Победы, в рамках которой они делали холостые залпы из орудий. Последние были установлены на набережной в районе Струковского сада. Скорее всего, именно звуки выстрелов из гаубиц и слышали самарцы.

Военные делали на набережной холостые залпы из орудий / Фото: Рустам Манеев Фото: vk.com

Военные делали на набережной холостые залпы из орудий / Фото: Рустам МанеевФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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