В Самаре на площади Куйбышева 2 мая прошла первая репетиция Парада Победы

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-03T19:07:40+03:00

Вечером 2 мая по площади Куйбышева прошлись строевым маршем несколько парадных расчетов Фото: скриншот с видео

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Вечером в четверг, 2 мая, в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева прошла первая репетиция военного парада, посвященного 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на непогоду, посмотреть на тренировку, в которой приняли участие парадные расчеты, пришли многие жители областной столицы. Они запечатлели на видео, как военные, юнармейцы, сотрудники МВД и барабанщики проходят строевым маршем по главной площади города.

- Было очень интересно посмотреть на репетицию парада. Жаль только дождь был. Мы здорово промокли, - поделилась впечатлениями в соцсетях одна их самарчанок.

Напомним, что у жителей и гостей Самары есть еще два шанса посмотреть на подготовку к Параду Победы. Вторая репетиция пройдет в субботу, 4 мая, в 20:00. На ней также можно будет увидеть парадные расчеты. А на генеральную репетицию, где уже будет задействована военная техника и авиация, можно будет посмотреть 7 мая в 10:00.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706682" frameborder="0"></iframe> Первая репетиция Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре 2.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU