2019-05-03T19:07:40+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева 2 мая прошла первая репетиция Парада Победы

Горожане засняли на видео прохождение парадных расчетов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Вечером 2 мая по площади Куйбышева прошлись строевым маршем несколько парадных расчетовВечером 2 мая по площади Куйбышева прошлись строевым маршем несколько парадных расчетовФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 2 мая, в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева прошла первая репетиция военного парада, посвященного 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на непогоду, посмотреть на тренировку, в которой приняли участие парадные расчеты, пришли многие жители областной столицы. Они запечатлели на видео, как военные, юнармейцы, сотрудники МВД и барабанщики проходят строевым маршем по главной площади города.

- Было очень интересно посмотреть на репетицию парада. Жаль только дождь был. Мы здорово промокли, - поделилась впечатлениями в соцсетях одна их самарчанок.

Напомним, что у жителей и гостей Самары есть еще два шанса посмотреть на подготовку к Параду Победы. Вторая репетиция пройдет в субботу, 4 мая, в 20:00. На ней также можно будет увидеть парадные расчеты. А на генеральную репетицию, где уже будет задействована военная техника и авиация, можно будет посмотреть 7 мая в 10:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Самаре: Когда и где посмотреть торжественное шествие военных колонн (подробности)

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Самаре: Как стать участником Всероссийской патриотической акции? (подробности)

Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов

Военные будут стрелять холостыми зарядами из гаубиц на 1-ой очереди набережной (подробности)

Первая репетиция Парада Победы на площади Куйбышева в Самаре 2.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара влюбленных из Самары попалась на телефонных мошенничествах в Чувашии
В Самарской области на "красноярском" кольце "прилегла отдохнуть" фура
Суперболельщица из Самары поздравила «Крылья Советов» с 77-м днем рождения
"Эвакуировали 300 человек": в Самаре в ТЦ "Парк Хаус" сработала пожарная сигнализация
В Самарской области студент с отцом «скрутили» в магазине пьяного хулигана с ножом
Супруга тольяттинского колбасного магната приедет в Самару для подготовки к спортивным соревнованиям
В Крыму 12-летнюю девочку из Самары едва не унесло на воздушном шаре в Черное море
В Самаре на 116 км из-под асфальта забили гейзеры с горячей водой
Не пугайтесь: 4 мая во время репетиции Парада Победы в Самаре прогремят несколько залпов
Сызранская спортсменка завоевала чемпионский титул на первенстве России по тхэквондо
В Тольятти ищут пропавшего неделю назад 13-летнего подростка
Песчаный смерч в Самарской области 2 мая попал на видео
В Самарской области от штормового ветра пострадали 8 автомобилей
В Новокуйбышевске мужчина едва не утонул при попытке проехать дамбу на квадроцикле
В Самаре на улице Ровной сгорел частный дом