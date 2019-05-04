В Крыму владельцев воздушного шара, в котором девочка из Самары чуть не улетела в море, ждет уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-04T10:51:58+03:00

Шар чуть не унес ребенка в море

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организаторов катания на воздушном шаре в районе Феодосии в Крыму. Напомним, что из-за ряда нарушений корзину аэростата, в которой находились семья с 12 -летней дочкой из Самары, унесло ветром. Взрослые выпали из корзины, а девочка осталась в ней одна.

- Неустановленные лица организовали полет на аэростате, не отвечающий требованиям безопасности, представляющий опасность для пассажиров, - объяснили в СУ СК РФ по Республике Крым.

Сейчас проводится расследование, специалисты изъяли оболочку и гондолу аэростата. Им предстоит выяснить, что же пошло не так во время полета и был ли он подготовлен с нарушениями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/706640" frameborder="0"></iframe> Воздушный шар с 12-летней самарчанкой "экстренно" приземлился во дворе частного дома в Феодосии.

ИСТОЧНИК KP.RU