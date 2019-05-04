Чуда не произошло: двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте в нацпарке "Самарская лука"

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-04T11:12:10+03:00

За жизнь птиц боролись больше двух недель

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В национальном парке "Самарская лука" скончались двое белых лебедей, которых нашли полностью испачканными в нефти. Перья несчастных птиц были полностью черными. Естественно, начал страдать и организм птиц от последствий интоксикации.

- Несмотря на все старания сотрудников национального парка и ветврачей сильная интоксикация не оставила шансов на выживание. Статистика аналогичных случая показывает, что при полном покрытие тела нефтепродуктами, выживаемость равна нулю, - написали сотрудники нацпарка. Они очень расстроились, так как маленькая надежда на чудо была и лебедей после праздников даже собирались переселить в водоем на территории приюта.

К сожалению, такие случаи не редкость. Недавно лебедя, полностью ставшего черным из-за воздействия нефти, отмывали в самарском зоопарке. Здесь надеялись, что сумеют спасти редкую птицу, но увы, лебедь также погиб, несмотря на всю заботу людей.

Неизвестно, где лебеди могли испачкаться в нефти.

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ИСТОЧНИК KP.RU