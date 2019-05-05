Билеты на матчи «Крыльев Советов» временно не будут продавать в ТЦ «Сила Спорта»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-05T13:11:56+03:00

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Одна из касс Самары, где продаются билеты на игры ФК «Крылья Советов» временно прекратила работу. Как сообщается на официальной странице клуба в соцсетях, касса не будет работать в день матча «Крылья Советов» - «Уфа», в воскресенье, 5 мая.

Уважаемые болельщики! В связи с форс-мажорными обстоятельствами, сегодня не будет работать билетная касса в ТЦ "Сила Спорта". Рекомендуем приобретать билеты онлайн либо в кассах стадиона "Самара Арена", - написала администрация клуба.

Игру с «Уфой» самарцы увидят уже сегодня в 15.00 на «Самара-Арене». Смотрите прямую трансляцию этой игры на сайте kp.ru. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 11 мая? с «Ахматом».

ИСТОЧНИК KP.RU