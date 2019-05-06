Матч «Крыльев Советов» с «Уфой» на «Самара Арене» вошел в топ-5 по посещаемости в 27 туре РПЛ

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-06T10:08:15+03:00

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Игра «Крылья Советов» - «Уфа», которая прошла в воскресенье, 5 мая, на «Самара Арене» стала пятой по посещаемости в 27 туре Российской премьер-лиги. На игру пришли посмотреть 15 836 зрителей, сообщает агентство «ТурСтат».

Самым посещаемым матчем тура стало южное дерби – «Ростов» - «Краснодар». Второе место заняла встреча в Екатеринбурге «Урал» - «Спартак». Третье – ЦСКА – «Динамо» в Москве. Четвертое – «Арсенал» - «Локомотив» в Туле.

Напомним, игра «Крылья Советов» - «Уфа» завершилась ничьей 1:1. Гости сумели отыграться на последней минуте матча.

ИСТОЧНИК KP.RU