Стали известны причины короткого замыкания и задымления на станции метро «Московская»
В МЧС сообщили подробности происшествия на станции метро «Московская» в Самаре, которое произошло вечером в воскресенье, 5 мая. Напомним, около 23:15 на станции стали слышны хлопки, а потом ее заволокло дымом.
- Произошло короткое замыкание без последующего горения контактного рельса первого пути. Со станции были эвакуированы 15 человек персонала. Никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Как уточнили в департаменте транспорта Самары, короткое замыкание произошло из-за пробоя изоляции узла контактного рельса. Сработало автоматическое отключение питания участка. К настоящему времени специалисты провели необходимые восстановительные работы. С 6:00 понедельника, 6 мая, станция работает в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU