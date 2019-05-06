Стали известны причины короткого замыкания и задымления на станции метро «Московская»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-06T10:22:50+03:00

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В МЧС сообщили подробности происшествия на станции метро «Московская» в Самаре, которое произошло вечером в воскресенье, 5 мая. Напомним, около 23:15 на станции стали слышны хлопки, а потом ее заволокло дымом.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения контактного рельса первого пути. Со станции были эвакуированы 15 человек персонала. Никто из них не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как уточнили в департаменте транспорта Самары, короткое замыкание произошло из-за пробоя изоляции узла контактного рельса. Сработало автоматическое отключение питания участка. К настоящему времени специалисты провели необходимые восстановительные работы. С 6:00 понедельника, 6 мая, станция работает в штатном режиме.

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Сначала очевидцы услышали хлопки, потом в метро появился дым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU