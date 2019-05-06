Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Но не как боец, а как почетный гость
Александр ЕмельяненкоФото: Архив "КП"
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко все-таки приедет в Самару на турнир Gorilla Fighting Championship 12 (бывшая «Битва на Волге»), который пройдет в «МТЛ Арене» 10 мая. Однако он не будет участвовать в бою, а приедет, как почетный гость. Об этом Александр Емельяненко рассказал в своем Istagram.
- 10 мая я буду в Самаре на турнире GFC12 как почетный гость, - написал боец.
Напомним, 10 мая Александр Емельяненко должен был сразиться в Самаре с экс-бойцом UFC Луисом Энрике, однако бой отменили из-за того, что российский боец упал с велосипеда на одной из тренировок.
ИСТОЧНИК KP.RU