Топ-менеджер компании «АКОМ» победила в конкурсе «Женщина-руководитель»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-07T12:59:20+03:00

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Традиционно конкурс поддерживают Правительство Самарской области, Самарская Губернская Дума, главы муниципальных образований региона, общественные деятели. Цель - отметить труд ярких и успешных директоров предприятий и руководителей структурных подразделений, предпринимательниц, авторов общественных проектов и "звезд" творческих профессий. К выбору победительниц привлекаются эксперты отраслей, представители профильных министерств, законодательной власти, что позволяет говорить об объективности и независимости конкурса.

В этом году на конкурс было подано более 100 заявок по 15 номинациям. В номинации «Производство» увереннуюпобеду одержала исполнительный директор по оперативному управлению АО «Группа компаний АКОМ» М.В.Синицына. С 2007 года она работает в компании, прошла путь от рядового экономиста до топ-менеджера, и каждый этап ее трудовой деятельности отмечен определенными достижениями, которые имели прямое влияние на успешность «АКОМа». Марию Вячеславовну отличает стремление к постоянному самосовершенствованию и активная жизненная позиция.

Диплом и специальную статуэтку «Женщина-руководитель» в торжественной обстановке вручил М.В.Синицынойпрезидент Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» В.П.Фомичев.

Также самовыдвиженцем в данном конкурсе в номинации «Молодой руководитель среднего звена» выступила начальник отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами ГК «АКОМ» А.И.Петрова. Ей была вручена почетная грамота и наградная лента.

ИСТОЧНИК KP.RU