В Самаре на площади Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-07T11:40:51+03:00

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Во вторник, 7 мая, в Самаре прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть на нее пришли тысячи горожан, в том числе и дети.

- Репетиция парада произвела большое впечатление. Все прошло четко и слаженно. Захватывающее зрелище. Больше всего, конечно, репетиция понравилась детям. Они вообще не могли оторвать взгляды от военной техники, которая с грохотом проехала по площади, - поделились с корреспондентом «Комсомольской правды — Самара» горожане.

Отметим, что в генеральное репетиции приняли участие все 27 парадных расчетов, а также танки и другая военная техника. В День Победы 9 мая жители и гости Самары смогут увидеть на параде еще и авиацию. Также в этот день по площади Куйбышева пройдет Бессмертный полк.

По площади Куйбышева с грохотом проехали танкиФото: Кирилл КАРИМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU