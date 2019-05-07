В Самаре военные впервые провели для ветеранов Великой Отечественной войны минипарады

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-07T14:34:41+03:00

Мероприятия устроили для фронтовиков, которые не смогут прийти на площадь Куйбышева 9 мая

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В Самаре военные провели минипарады для участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на торжества 9 мая на площадь имени В.В. Куйбышева. Такие мероприятия прошли в России впервые.

- Ветеранам уже под 100 лет, многие из них не смогут посетить Парад Победы 9 мая, поэтому мы решили исправить эту ситуацию и устроили на нескольких улицах минипарады, - рассказал командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин.

Парадные расчеты после генеральной репетиции, которая прошла утром во вторник, 7 мая, на площади Куйбышева, посетили соседние улицы и дворы. Там они в сопровождении военного оркестра спели под окнами ветеранов песни «День Победы», «Мы — армия народа» и «Победа». Кроме того, военные вручили участникам Великой Отечественной войны цветы и подарки, а также прошли перед ними торжественным маршем.

ИСТОЧНИК KP.RU