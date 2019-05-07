2019-05-07T16:07:57+03:00
Общество

Радио КП-Самара теперь можно скачать на телефон бесплатно и без SMS

В День радио подкасты любимых программ радио "Комсомольская правда - Самара" теперь стали еще доступнее
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Самые актуальные и интересные события только на 98,2 FM!Самые актуальные и интересные события только на 98,2 FM!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Собираетесь на выходных загород, но переживаете, что мобильный интернет или радио будет недоступно? Теперь это не проблема - программы радио “Комсомольская правда” стали еще доступнее с сервисом apple podcasts!

Скачивайте их по одной или все сразу и слушайте самые интересные новости и истории, которые подготовили специально для вас журналисты “Комсомолки”!

Например, каждую среду мы выкладываем новый выпуск программы “Городская среда”, в которой честно и очень легко рассказываем о том, чем живет город и как он должен измениться, чтобы его жителям было комфортно. Наши эксперты - архитекторы, урбанисты, депутаты и градозащитники, историки и экологи - словом, все те, кто точно знает, какой должна быть наша городская среда.

Подкасты программ “У нас на районе” - это записи баталий между активистами, чиновниками и неравнодушными слушателями по самым острым городским проблемам. Именно в этих программах ответственным лицам приходится отвечать на самые неудобные и острые вопросы.

“Гость в студии” - записи программ с известными, либо просто очень интересными людьми, которые делятся с вами своим опытом и раскрывают свои секреты

“Самара по заявкам” - один из самых популярных подкастов на историческую тематику. Всего за две минуты историк и краевед Андрей Артемов рассказывает о городских достопримечательностях и событиях, переходя от дома к дому в каждом новом выпуске.

Подкасты радио «Комсомольская правда» - это подборка самых интересных интервью с политиками, ведущими экономистами, учеными и звездами. Подписывайтесь, скачивайте и слушайте, когда удобно!

Вы нас слушаете, мы вас слышим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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