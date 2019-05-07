2019-05-07T20:03:36+03:00
Общество

Жителям Самарской области вернули холодную воду после утечки на трубе

Из-за коммунальной аварии воду отключали в 40 домах, 2 детсадах, школе и военном госпитале
Анастасия ФИЛАТОВА
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Холодную воду вернули жителям Рощинского в течение двух часовХолодную воду вернули жителям Рощинского в течение двух часовФото: Архив "КП"
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В поселке Рощинский Волжского района завершили ремонтные работы на месте утечки на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 250 мм. Всем жителям, которые попали в зону коммунальной аварии, вернули воду.

- Ремонт трубы был завершен в 16:40. Водоснабжение потребителей полностью восстановлено, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, коммунальная авария произошла во вторник, 7 мая, около 15:00. Из-за утечки без холодной воды остались жители 40 многоквартирных домов, а это 11,1 тысяч человек, два детских садика, школа и военный госпиталь. Ремонт трубы обещали завершить только к 21:00, но специалисты справились за более короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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