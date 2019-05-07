«Состояние монумента находится под постоянным контролем»: власти Самарской области прояснили ситуацию с памятником Солдатской матери

7 Май 21:40 2019-05-07T21:40:48+03:00

Хотя памятник не находится ни на чьем балансе, его не забросили и регулярно приводят в порядок

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Власти Самарской области прояснили ситуацию с памятником Солдатской матери, который находится в поселке Алексеевка Кинельского района. Монумент был установлен в 1995 году на пожертвования жителей губернии и других регионов страны, поэтому муниципалитет не может взять его на баланс и официально содержать. Данный факт вызвал беспокойство у волонтеров, ведь не так давно памятник едва не свалился со склона.

- Конструкции склона возле памятника были усилены. Мы с молодежным активом Российских железных дорог регулярно проводим там уборку и благоустройство. Памятник постоянно содержится в порядке, в том числе и волонтерами, - рассказал депутат Самарской губернской думы Сергей Блохин.

В администрации Кинеля, в свою очередь, рассказали, что МУП «Кинельский центр недвижимости» ежегодно следит за состоянием памятника и проводит его обследование. Последняя проверка была выполнена летом 2018 года, в ходе которой никаких нарушений в конструкции монумента и отклонений в вертикальной оси найдено не было.

Депутат Сергей Блохин также добавил, что монумент все-таки требует определенных финансовых вложений. Там, к примеру, можно было бы обновить плитку к 75-летию Победы.

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Памятник Прасковье Володичкиной в Алексеевке строили на пожертвования, поэтому властям он не принадлежит. А объектом культурного наследия его нельзя признать еще 15 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU