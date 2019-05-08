Пожар в гостинице "7 Авеню" в Самаре: на первом этаже горела сауна

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-08T07:48:48+03:00

В тушении пожара, который охватил гостиницу утром 8 мая, приняли участие 90 человек и 25 спецмашин

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Ранним утром в среду, 8 мая, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Там на улице Ново-Садовой загорелась гостиница "7 Авеню". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов поступил в 4:06. Пожарные выезжали по повышенному рангу опасности № 2. По приезду было установлено, что на площади 30 квадратных метров горит сауна на первом этаже гостиницы. Из здания были эвакуированы 42 человека, в том числе 32 проживающих, - рассказал начальник Главного управления Олег Бойко.

Пожарные выезжали по повышенному рангу опасности

Для тушения пожара привлекались 90 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 69 человек и 16 спецмашин. Они справились с огнем в течение часа. В 5:00 возгорание было полностью потушено. В результате случившегося никто не пострадал. Как отмечают в МЧС, все системы пожаротушения гостиницы сработали правильно. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU