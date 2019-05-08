Стала известна праздничная программа финала Кубка России по футболу 2018/19 в Самаре

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-08T14:38:03+03:00

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РФС совместно с правительством Самарской области готовит праздничную программу к финалу Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/2019, который пройдет 22 мая на стадионе «Самара Арена». Жителей и гостей Самары ждут концерт, флешмоб и розыгрыши призов.

- Самара прекрасно справилась с организацией матчей ЧМ-2018 и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной, - отметил президент РФС Александр Дюков.

Развлекательная программа для болельщиков стартует 22 мая за два часа до матча - в 17:30. Футбольные фанаты смогут посетить на самарском стадионе символические фан-зоны клубов-финалистов, поучаствовать в граффити-баттлах и киберфутболе а также послушать выступления артистов. Кроме того, все желающие смогут поиграть во флетбол, получить автографы амбассадоров финала, отправить открытку со стадиона, сделать прическу в барбер-шопе, поучаствовать в розыгрыше призов и в массовых флешмобах. Также на «Самара Арене» будет работать фотовыставка, посвященная истории Кубка СССР и России.

Добавим, что самарцы смогут еще и сфотографироваться с почетным трофеем турнира. Его в преддверии финала выставят на центральной площади города. Там 19 мая тоже запланирован большой футбольный праздник.

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ИСТОЧНИК KP.RU