На игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» на «Самара Арене» продали больше 23 000 билетов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-08T15:14:14+03:00

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На заключительный в сезоне матч «Крыльев Советов» на «Самара Арене» продали больше 23 000 билетов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, 18 мая самарцы сыграют со «Спартаком». Встреча начнется в 20:00 по местному времени.

- Билеты на эту игру уже можно приобрести онлайн на клубном сайте и в нашем магазине в ТЦ «Сила Спорта». Стоимость билетов – от 500 рублей, - отметили в «Крыльях».

Напомним, после 27 сыгранных матчей подопечные Миодрага Божовича занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев» осталось три матча – против «Ахмата» в Грозном, против «Спартака» в Самаре и против ЦСКА в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU