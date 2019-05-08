Жители Самары смогут прокатиться на «Автобусе Победы» от «Металлурга» до площади Революции
В среду, 8 мая, в Самаре вышел на линию праздничный «Автобус Победы». Сегодня он весь день курсирует по маршруту № 34.
- Всем пассажирам автобуса вручают георгиевские ленточки и цветы. Кроме того, в его салоне звучат песни военных лет - «Катюша» и «Смуглянка», а также современные песни, посвященные Дню Победы, - рассказали в мэрии Самары.
Всем пассажирам автобуса раздают георгиевские ленточки и цветы
В четверг, 9 мая, «Автобус Победы» продолжит курсировать по маршруту № 34 «Завод «Металлург» - Площадь Революции».
Отметим, что в честь празднования Дня Победы участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие 8 и 9 мая смогут ездить во всех автобусах, которые обслуживает «СамараАвтоГаз», совершенно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU