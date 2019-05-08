Жители Самары смогут прокатиться на «Автобусе Победы» от «Металлурга» до площади Революции

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-08T15:38:56+03:00

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В среду, 8 мая, в Самаре вышел на линию праздничный «Автобус Победы». Сегодня он весь день курсирует по маршруту № 34.

- Всем пассажирам автобуса вручают георгиевские ленточки и цветы. Кроме того, в его салоне звучат песни военных лет - «Катюша» и «Смуглянка», а также современные песни, посвященные Дню Победы, - рассказали в мэрии Самары.

Всем пассажирам автобуса раздают георгиевские ленточки и цветы

В четверг, 9 мая, «Автобус Победы» продолжит курсировать по маршруту № 34 «Завод «Металлург» - Площадь Революции».

Отметим, что в честь празднования Дня Победы участники и ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие 8 и 9 мая смогут ездить во всех автобусах, которые обслуживает «СамараАвтоГаз», совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU