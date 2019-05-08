В Самаре выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-08T16:02:35+03:00

На этот раз за деревьями пообещали следить более тщательно

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Жители Самары вновь обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии ЧМ-2018. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто стоически борется за жизнь.

- Не все туи на Московском шоссе погибли. Будет ли уход за выжившими деревьями? Если нет, то, может, лучше жителям их отдать? - поинтересовались в Твиттере самарцы.

На вопросы горожан ответил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Он сообщил, что все выжившие туи будут пересажены. Их разместят подальше от проезжей части.

- Скоро судебное заседание с подрядчиком. Оно пройдет 26 мая. Есть договоренность, что выжившие туи пересаживаем, формируем в группы и высаживаем вдалеке от дороги, в соответствии разумным планом. Потом содержим правильно, - отметил чиновник.

Напомним, что 3,8 тысяч туй высадили вдоль магистрали в рамках ее реконструкции в 2017 году. А весной прошлого года горожане заметили, что многие из них погибли. Тогда чиновники сообщили, что туи получили ожоги из-за слишком активного солнца. Деревья хотели реанимировать с помощью учащенного полива и специальных удобрений, однако эти меры не особо помогли. Не исключено, что погибшие туи в ближайшее время заменят на другие деревья, для которых наша природное полоса будет более благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU