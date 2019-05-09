2019-05-09T09:26:24+03:00
Общество

21 мая в Тольятти не будут продавать алкоголь

Такие меры связаны с проведением в городе последнего звонка
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Алкоголь нельзя будет купить на всей территории городаАлкоголь нельзя будет купить на всей территории городаФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Региональные власти продолжают добиваться того, чтобы местные жители поменьше взаимодействовали со спиртным. Антиалкогольный закон ужесточен еще на один день. Ограничения ввели в Автомобильной столице на праздник тех, кто заканчивает школу - последний звонок.

— 21 мая в Тольятти полностью запрещена розничная торговля алкоголем. Ограничение будет действовать с восьми утра до одиннадцати вечера, — рассказали в правительстве Самарской области.

Постановление об этом запрете в областном правительстве подписали во вторник, 7 мая. Напомним, что алкоголь не продают в центре областной столицы и сегодня, в День Победы - 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре
В массовом ДТП под Самарой пострадала трехлетняя девочка
Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре посмотрели более 20 тысяч жителей
В Самарской области в Волге обнаружили труп без вести пропавшего мужчины
В Сызрани спасатели при ликвидации пожара в частном доме обнаружили погибшего мужчину
Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ вырос до 847 человек
В Самаре уголовник разбил стекло у припаркованной возле дома на Нагорной иномарки и утащил оттуда видеорегистратор
Маскот «Крыльев Советов» вручил роженицам Самары соски
«Динамо Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу
В Самарской области нашли 90 гектаров земли, заросшей сорняком
В июне в Самаре состоятся российско-китайские летние молодежные игры
В Самарской области за рулем «Оки» умер пенсионер