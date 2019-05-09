21 мая в Тольятти не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-09T09:26:24+03:00

Алкоголь нельзя будет купить на всей территории города Фото: из личного архива

Такие меры связаны с проведением в городе последнего звонка

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Региональные власти продолжают добиваться того, чтобы местные жители поменьше взаимодействовали со спиртным. Антиалкогольный закон ужесточен еще на один день. Ограничения ввели в Автомобильной столице на праздник тех, кто заканчивает школу - последний звонок.

— 21 мая в Тольятти полностью запрещена розничная торговля алкоголем. Ограничение будет действовать с восьми утра до одиннадцати вечера, — рассказали в правительстве Самарской области.

Постановление об этом запрете в областном правительстве подписали во вторник, 7 мая. Напомним, что алкоголь не продают в центре областной столицы и сегодня, в День Победы - 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU