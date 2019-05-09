21 мая в Тольятти не будут продавать алкоголь
Региональные власти продолжают добиваться того, чтобы местные жители поменьше взаимодействовали со спиртным. Антиалкогольный закон ужесточен еще на один день. Ограничения ввели в Автомобильной столице на праздник тех, кто заканчивает школу - последний звонок.
— 21 мая в Тольятти полностью запрещена розничная торговля алкоголем. Ограничение будет действовать с восьми утра до одиннадцати вечера, — рассказали в правительстве Самарской области.
Постановление об этом запрете в областном правительстве подписали во вторник, 7 мая. Напомним, что алкоголь не продают в центре областной столицы и сегодня, в День Победы - 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU