Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре посмотрели более 20 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-09T12:02:36+03:00

В военном параде приняли участие около 2 тысяч военных и представителей других ведомств

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9 мая в Самаре, как и во всей стране, празднуют 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Самые масштабные мероприятия по традиции развернулись на площади имени Куйбышева. Посмотреть на парадные расчеты и военную технику туда пришли более 20 тысяч зрителей и гостей города.

В этом году в военном параде принимали участие около 2 тысяч военнослужащих и представителей других ведомств, в том числе парадный расчет «Самарского кадетского корпуса МВД России» и юнармейцы, - сообщает пресс-служба ЦВО.

По площади прошло более 40 единиц военное техники. Среди них: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Тайфун» и БМП-2М.

Командовал парадом заместитель командующего 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа Павел Олексюк. Принимал парад командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, награжденный двумя Орденами Мужества, Орденом Александра Невского и другими государственными наградами.

Трансляцию с парада читайте на samara.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU