Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-09T16:00:11+03:00

Многотысячная колонна "Бессмертного полка" прошлась по центру города и приняла участие в Параде Победы

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В Самаре вовсю отмечают 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На площади Куйбышева уже прошел Парад Памяти. Самым трогательным моментом последнего стало шествие "Бессмертного полка". Тысячи самарцев с портретами своих близких - фронтовиков и тружеников тыла - прошли по центру города. На Молодогвардейской они начали собираться еще с 8 утра.

- Очень эффектное зрелище. На площади Куйбышева "Бессмертный полк" встречали стоя! Героям, чьи портреты несли люди - аплодировали, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель - Кирилл.

В колонне шли и видные политические деятели региона - в частности глава Самарской области Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн. Они также успели после мероприятия пообщаться с самарцами.

По информации областного правительства, в "Бессмертном полку" находились порядка 48 тысяч жителей региона. Стать участником шествия смог каждый желающий.

Во время прохождения колонны также было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России с поздравлением и словами благодарности ветеранам обратился Президент Владимир Путин.

Фотографии с проходом "Бессмертного полка" смотрите по ссылке

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ИСТОЧНИК KP.RU