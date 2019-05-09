Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре
В Самаре вовсю отмечают 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На площади Куйбышева уже прошел Парад Памяти. Самым трогательным моментом последнего стало шествие "Бессмертного полка". Тысячи самарцев с портретами своих близких - фронтовиков и тружеников тыла - прошли по центру города. На Молодогвардейской они начали собираться еще с 8 утра.
- Очень эффектное зрелище. На площади Куйбышева "Бессмертный полк" встречали стоя! Героям, чьи портреты несли люди - аплодировали, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" местный житель - Кирилл.
В колонне шли и видные политические деятели региона - в частности глава Самарской области Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн. Они также успели после мероприятия пообщаться с самарцами.
По информации областного правительства, в "Бессмертном полку" находились порядка 48 тысяч жителей региона. Стать участником шествия смог каждый желающий.
Во время прохождения колонны также было организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России с поздравлением и словами благодарности ветеранам обратился Президент Владимир Путин.
Фотографии с проходом "Бессмертного полка" смотрите по ссылке
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Бессмертный полк в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU