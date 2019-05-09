2019-05-09T13:44:06+03:00
Общество

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Самаре: уникальная техника на площади, воздушный бой и «Бессмертный полк»

Парад Победы 2019 в Самаре собрал на самой большой площади Европы более 20 тысяч человек [фотографии и видео]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
На Параде продемонстрировали уникальную военную техникуНа Параде продемонстрировали уникальную военную техникуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вся страна сегодня, 9 мая, празднует 74 годовщину триумфа советского народа в Великой Отечественной войне. Парад Победы 2019 в Самаре состоялся на самой большой в Европе — площади имени Куйбышева. Более 20 тысяч жителей и гостей города наблюдали за мероприятием воочию. Журналисты «КП-Самара» в своей трансляции публиковали фотографии и видео с места событий.

— Чем дальше уходит от нас во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понимаем величие бессмертного подвига, который совершил наш народ в ту страшную войну. Тем острее чувствуем ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить за долгожданную, выстраданную победу в Великой Отечественной войне, — заявил с трибуны губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, от души поздравивший ветеранов.

Праздник по традиции посетили ветераны войны из Самары и области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник по традиции посетили ветераны войны из Самары и областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порадовала сегодня гостей и участников Парада Победы погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порадовала сегодня гостей и участников Парада Победы погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Присоединилась к поздравлению и мэр Самары Елена Лапушкина.

— 74 года прошло, но память сохраняется в сердце каждого россиянина. В Куйбышеве совершали трудовой подвиг, девиз — «все для фронта и для Победы» — был для нас не пустым словом, — добавила она.

Парад Победы 2019 в Самаре.

За происходящим на площади наблюдали взрослые и дети. Зрелище оказалось ярким. В военном Параде приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и представителей других ведомств, в том числе парадный расчет «Самарского кадетского корпуса МВД России» и юнармейцы. По площади прошло более 40 единиц военное техники, среди которых: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Тайфун» и БМП-2М.

В шествии приняли участие как мужчины, так и женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В шествии приняли участие как мужчины, так и женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С интересом за происходящим наблюдали дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С интересом за происходящим наблюдали детиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В спокойном нынче небе над головой тоже было на что посмотреть. Там пролетел самолет с Георгиевской лентой, кружили воздушные судна клуба ДОСААФ, пилоты на Як-52 устроили имитацию воздушного боя.

Бывшие военнослужащие пришли в медалях и орденах, женщинам вручали цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшие военнослужащие пришли в медалях и орденах, женщинам вручали цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принимавшая участие в Параде техника вызывала восхищение и удивление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принимавшая участие в Параде техника вызывала восхищение и удивлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Командовал парадом заместитель командующего 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа Павел Олексюк. Принимал парад командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, награжденный двумя Орденами Мужества, Орденом Александра Невского и другими государственными наградами. Все они, как и участники праздника, удостоились громких аплодисментов от зрителей.

Гости, участники "Бессмертного палка", приносили с собой портреты родных - участников Великой Отечественной войны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости, участники "Бессмертного палка", приносили с собой портреты родных - участников Великой Отечественной войныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Параде Победы собрались более 20 тысяч зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Параде Победы собрались более 20 тысяч зрителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым трогательным моментом парада в Самаре, пожалуй, стало шествие «Бессмертного полка». Взрослые и дети, нескончаемая колонна людей с портретами своих предков, героев войны, прошла по площади Куйбышева. У кого-то от такого эффектного зрелища даже слезы на глазах наворачивались.

Бессмертный полк в Самаре.

Закончилось все заслуженными под бурные овации. А праздник продолжается — люди в ожидании салюта и торжественного концерта. На площади Куйбышева гуляют целыми семьями, дети не упускают возможности сфотографироваться с уникальной военной техникой.

Участие в празднике приняли патриотические клубы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участие в празднике приняли патриотические клубы городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети не покидают площадь и после мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети не покидают площадь и после мероприятияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше фото с Парада Победы 2019 в Самаре ищите по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео, "Бессмертный полк"

Следите вместе с нами за тем, что происходит на площади Куйбышева и как проходит Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года, прямая онлайн-трансляция с места событий, фотографии Бессмертного полка [обновляется] (подробности)

В Самаре военные подарили ветеранам личный парад под окнами с песнями и поздравлениями

Уникальная акция "парад для каждого ветерана" прошла впервые в России и вызвала у случайных зрителей шквал эмоций (подробности)

Парад Победы 2019 в Самаре: полное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео, "Бессмертный полк"
Следите вместе с нами за тем, что происходит на площади Куйбышева и как проходит Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года, прямая онлайн-трансляция с места событий, фотографии Бессмертного полка [обновляется]
«Мы умеем лечить, нужно научиться зарабатывать»: травматолог, жаловавшийся на низкий доход, рассказал, как поднять зарплату врачам
Алексей Карчинский, который опубликовал честную расчетку со своей зарплатой, предложил сделать для Медгородка сайт, создать колл-центр для работы с пациентами и искать дополнительные источники дохода
Новости 24
Почти 50 тысяч человек составили "Бессмертный полк" в Самаре
В массовом ДТП под Самарой пострадала трехлетняя девочка
Парад Победы на площади Куйбышева в Самаре посмотрели более 20 тысяч жителей
В Самарской области в Волге обнаружили труп без вести пропавшего мужчины
В Сызрани спасатели при ликвидации пожара в частном доме обнаружили погибшего мужчину
Бессмертный полк Куйбышевского НПЗ вырос до 847 человек
21 мая в Тольятти не будут продавать алкоголь
В Самаре уголовник разбил стекло у припаркованной возле дома на Нагорной иномарки и утащил оттуда видеорегистратор
Маскот «Крыльев Советов» вручил роженицам Самары соски
«Динамо Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу
В Самарской области нашли 90 гектаров земли, заросшей сорняком
В июне в Самаре состоятся российско-китайские летние молодежные игры
В Самарской области за рулем «Оки» умер пенсионер