Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Самаре: уникальная техника на площади, воздушный бой и «Бессмертный полк»

Вся страна сегодня, 9 мая, празднует 74 годовщину триумфа советского народа в Великой Отечественной войне. Парад Победы 2019 в Самаре состоялся на самой большой в Европе — площади имени Куйбышева. Более 20 тысяч жителей и гостей города наблюдали за мероприятием воочию. Журналисты «КП-Самара» в своей трансляции публиковали фотографии и видео с места событий.

— Чем дальше уходит от нас во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понимаем величие бессмертного подвига, который совершил наш народ в ту страшную войну. Тем острее чувствуем ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить за долгожданную, выстраданную победу в Великой Отечественной войне, — заявил с трибуны губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, от души поздравивший ветеранов.

Праздник по традиции посетили ветераны войны из Самары и областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Порадовала сегодня гостей и участников Парада Победы погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Присоединилась к поздравлению и мэр Самары Елена Лапушкина.

— 74 года прошло, но память сохраняется в сердце каждого россиянина. В Куйбышеве совершали трудовой подвиг, девиз — «все для фронта и для Победы» — был для нас не пустым словом, — добавила она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707758" frameborder="0"></iframe> Парад Победы 2019 в Самаре.

За происходящим на площади наблюдали взрослые и дети. Зрелище оказалось ярким. В военном Параде приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и представителей других ведомств, в том числе парадный расчет «Самарского кадетского корпуса МВД России» и юнармейцы. По площади прошло более 40 единиц военное техники, среди которых: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы «С-300», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и техника связи. Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Тайфун» и БМП-2М.

В шествии приняли участие как мужчины, так и женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С интересом за происходящим наблюдали детиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В спокойном нынче небе над головой тоже было на что посмотреть. Там пролетел самолет с Георгиевской лентой, кружили воздушные судна клуба ДОСААФ, пилоты на Як-52 устроили имитацию воздушного боя.

Бывшие военнослужащие пришли в медалях и орденах, женщинам вручали цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принимавшая участие в Параде техника вызывала восхищение и удивлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Командовал парадом заместитель командующего 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа Павел Олексюк. Принимал парад командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин, награжденный двумя Орденами Мужества, Орденом Александра Невского и другими государственными наградами. Все они, как и участники праздника, удостоились громких аплодисментов от зрителей.

Гости, участники "Бессмертного палка", приносили с собой портреты родных - участников Великой Отечественной войныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Параде Победы собрались более 20 тысяч зрителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самым трогательным моментом парада в Самаре, пожалуй, стало шествие «Бессмертного полка». Взрослые и дети, нескончаемая колонна людей с портретами своих предков, героев войны, прошла по площади Куйбышева. У кого-то от такого эффектного зрелища даже слезы на глазах наворачивались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707754" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Самаре.

Закончилось все заслуженными под бурные овации. А праздник продолжается — люди в ожидании салюта и торжественного концерта. На площади Куйбышева гуляют целыми семьями, дети не упускают возможности сфотографироваться с уникальной военной техникой.

Участие в празднике приняли патриотические клубы городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети не покидают площадь и после мероприятияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше фото с Парада Победы 2019 в Самаре ищите по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео, "Бессмертный полк"

Следите вместе с нами за тем, что происходит на площади Куйбышева и как проходит Парад Победы в Самаре 9 мая 2019 года, прямая онлайн-трансляция с места событий, фотографии Бессмертного полка [обновляется] (подробности)

В Самаре военные подарили ветеранам личный парад под окнами с песнями и поздравлениями

Уникальная акция "парад для каждого ветерана" прошла впервые в России и вызвала у случайных зрителей шквал эмоций (подробности)